Дим від чорнобильської пожежі відчують і в Києві

Потенційно забруднені повітряні маси з Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ) зранку 14 квітня досягатимуть Києва. Водночас зафіксовані раніше у столиці концентрації цезію-137 не несуть радіологічної загрози.

Відповідні дані оприлюднило ДП "Державний науково-технічний Центр ядерної та радіаційної безпеки".

"На 8:00 13.04.2020 площа пожеж у Чорнобильській зоні відчуження за останню добу не збільшувалась. За прогнозними розрахунками на 13.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас переважно будуть направлені у північно-східному напрямку, проте вони мають мінливий характер", - йдеться у повідомленні.

Згідно з наведеним прогнозом розповсюдження потенційно забруднених повітряних мас на період з 03:00 13 квітня до 11:00 14 квітня 2020 року, вони періодично накриватимуть і Київ.

Центр ядерної та радіаційної безпеки також наводить підсумки щодо радіаційної ситуації у Києві, пов’язаної з лісовими пожежами у Зоні відчуження.

"З моменту початку відстеження наслідків пожежі, розрахунки ДНТЦ ЯРБ, з урахуванням метеопрогнозів, свідчили про кілька можливих короткочасних підвищень концентрації цезію-137 у повітрі в м. Києві відносно фонових значень: в ніч з 4 на 5 квітня; з 14:00 по 17:00 5 квітня; з 13:00 до 15:00 8 квітня; протягом дня 10 квітня", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, 9 квітня повітряні маси рухалися на північ та північний схід від ЧЗВ.

Як зазначається, протягом періодів, в які прогнозувалося підвищення концентрацій цезію-137, Центр, починаючи з 5 квітня, проводив оперативний контроль концентрацій цезію-137 у приземному шарі атмосфери. Згідно з проведеними вимірюваннями, концентрації цезію-137 у повітрі не підіймалися вище 10-3 Бк/м3.

"Станом на 13 квітня результати спостереження та прогнозування свідчать про наступне: значення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання (гамма-фону) у м. Києві не зростало та знаходилося на рівнях, що відповідають нормальному природному радіаційному фону; концентрації цезію-137, зафіксовані обладнанням мобільної лабораторії радіаційної розвідки, є, принаймні, на 2 порядки нижчими від встановлених радіаційно-гігієнічними регламентами допустимих рівнів та не несуть радіологічної загрози; навіть за найконсервативнішими розрахунками, вірогідні індивідуальні дози внутрішнього опромінення, спричинені цими тимчасовими підвищеннями, не могли б перевищити 0,01 мкЗв при річному ліміті ефективної дози опромінення 1000 мкЗв (1 мЗв). Цей розрахунок здійснювався, виходячи з консервативного припущення про те, що умовна особа безперервно дихала повітрям із підвищеною відносно фонової концентрацією цезію-137 з 5 по 13 квітня", - наголошується у повідомленні.

У Центрі ядерної та радіаційної безпеки також додали, що з огляду на радіологічну ситуацію, жодних додаткових заходів із радіаційного захисту поза межами зони відчуження наразі вживати не потрібно.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.

Станом на ранок 14 квітня триває гасіння пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв: спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.