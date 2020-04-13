Монах із Почаївської лаври помер від COVID-19 - ЗМІ

Монах із Почаївської лаври помер від COVID-19.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у Київській адміністрації.

За даними видання, монах приїхав із Тернопільщини у столицю, тут йому стало зле. Монаха забрала "швидка", ПЛР-тест підтвердив коронавірус.

Таку ж інформацію оприлюднив у Facebook народний депутат Володимир В'ятрович.

"Московська церква стала найбільшим розсадником коронавірусу в Україні. Лише в Києво-Печерській Лаврі вже понад 90 хворих, за добу це число виросло втричі. Вже двоє монахів – 73 і 47 років - померли. Сьогодні стало відомо про смерть від коронавірусу 40-річного монаха з Почаївської Лаври. І це – лише верхівка айсбергу", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив що Києво-Печерська Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. За даними Кличка, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у Лаврі становить 90.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.