У Києві горів склад із сировиною для виготовлення фарби

У Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу складського приміщення, в якому знаходилася сировина для виготовлення фарби.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

"13 квітня о 13:24 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Деревообробній, 5, що в Голосіївському районі столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Як виявилось, займання сталося в металевому складському приміщені, в якому знаходилася сировина для виготовлення фарби. Також полум’я розповсюдилося на поруч розташоване дерев'яне накриття.

Зазначається, що вже о 14:26 пожежу площею 150 кв. м було локалізовано, а о 15:10 - ліквідовано.

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На місці події працювало 3 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Під час пожежі загиблих та травмованих немає.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи.