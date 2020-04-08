У Києві горить склад з фарбами

У Дарницькому районі Києва рятувальники намагаються загасити пожежу, що охопила площу 2000 м кв.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільська, 9 виникло займання дров з поширенням на одноповерхову складську будівлю зі зберігання лакофарбових матеріалів на площі 500 м кв.», - йдеться у повідомленні.

Пожежа на вул. Бориспільській у Києві / Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Зазначається, що станом на 15:35 пожежа охопила площу 2000 м кв.

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 65 чол. о/с та 16 од. техніки ДСНС.