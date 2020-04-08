У Києві горить склад з фарбами
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Укрінформ
У Дарницькому районі Києва рятувальники намагаються загасити пожежу, що охопила площу 2000 м кв.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«О 14:50 в Дарницькому районі столиці по вул. Бориспільська, 9 виникло займання дров з поширенням на одноповерхову складську будівлю зі зберігання лакофарбових матеріалів на площі 500 м кв.», - йдеться у повідомленні.Пожежа на вул. Бориспільській у Києві / Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві
Зазначається, що станом на 15:35 пожежа охопила площу 2000 м кв.
Попередньо, жертв і постраждалих немає.
До гасіння залучено 65 чол. о/с та 16 од. техніки ДСНС.