На Печерську сталася пожежа, евакуювали понад сотню людей

У Печерському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в 9-поверховій адміністративній будівлі на 7-му поверсі, евакуйовано 110 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві.

«8 квітня о 10:17 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на бул. Лесі Українки, 26, що в Печерському районі столиці. На місце події негайно прибули бійці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, вогнеборці встановили, що загоряння виникло на 7-му поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі. Під час ліквідації пожежі з будівлі було евакуйовано 110 чоловік», - йдеться у повідомленні.

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О 10:40 рятувальники локалізували займання на площі 10 кв.м, а о 10:47 - ліквідували.

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 17 чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.