Кличко показав, як будують метро на Виноградар

Мер Києва Віталій Кличко показав, як тривають роботи з будівництва метро на Виноградар, в рамках яких фахівці збирають прохідницький комплекс для прокладання тунелю під нові станції.

Відео Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Столиця не тільки бореться із розповсюдженням вірусу, а й продовжує втілення важливих інфраструктурних проєктів. Бо місто повинне розвиватися. І ми робимо все, щоб не зупиняти робіт на основних об’єктах. Зокрема, триває будівництво двох нових станцій метро на Виноградар – “Мостицької” та “Проспект Правди”. Сьогодні фахівці закінчують збирати великий прохідницький комплекс німецької компанії Herrenknecht. Саме такі комплекси використовують для будівництва тунелів метрополітену в багатьох країнах світу», - написав Кличко.

Довжина комплексу становитиме 96 метрів. А вага тунелепрохідницького щита, який є фактично буром, - понад 200 тонн.

Будівництво метро на Виноградар / Фото: kiev.klichko.org

Згідно з проєктом, прохідницький щит розпочне роботу з боку станції “Мостицька” та фінішує майже через 1,3 км, біля станції “Сирець”. Як говорять фахівці, на ці роботи їм потрібні приблизно 6 місяців.

Кличко зазначив, що також тривають активні роботи з розробки котловану від “Мостицької” до “Проспекту Правди”. Тунель на цій ділянці буде двоярусним, на відміну від усіх інших станцій столичного метрополітену. Така конструкція пов’язана з особливостями інфраструктури району.

«Представники ПАТ "Київметробуд" зазначають, що компанія отримує фінансування від міста в повному обсязі та робить усе, щоб у грудні 2021 року дві нових станції метро на Виноградар були відкриті. Ці станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро між двома новими станціями буде 3,7 км», - підкреслив Кличко.