Пожежу на Хрещатику загасили

Пожежу електрообладнання у підземному колекторі на вулиці Хрещатик ліквідовано.

Про це інформує Офіційний портал Києва.

"Рятувальники та комунальні служби ліквідували пожежу електрообладнання у підземному кабельному колекторі на вулиці Хрещатик", - йдеться у повідомленні.

За інформацією управління з питань цивільного захисту КМДА, пожежею був охоплений кабельний підземний колектор від Європейської площі вздовж вулиці Хрещатик до Майдана Незалежності.

Горіло кабельне обладнання (380 В), яке знаходиться під напругою, що значно ускладнило роботу рятувальників. До ліквідації пожежі було задіяно 10 одиниць пожежної техніки та близько 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

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"Після ліквідації пожежі розпочалися роботи з відновлення електропостачання. О 9:36 відновлено електропостачання у будівлі Нацбанку. О 10:44 – в 69 житлових будинках та Українському домі. Підключено до дизельних генераторів ДТЕК Київські електромережі будівлі ТРК "Київ", готель "Дніпро" та ТРЦ "Глобус"", - зазначають у КМДА.

Уточнюється, що повністю відновлять електропостачання після провітрювання колектору, коли там зможуть працювати фахівці.

Фото: kyivcity.gov.ua