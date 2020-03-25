У Гідропарку згоріло кафе

У Києві рятувальники ліквідували пожежу на площі 300 кв. м в одному із кафе на "Гідропарку".

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

«25 березня о 7:14 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на "Гідропарку", що в Дніпровському районі столиці», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці встановили, що горить кафе, та передали повідомленні про підвищений ранг пожежі. Оскільки кафе побудоване з дерева, полум'я швидко поширювалось по будівлі.

О 8:07 займання на площі 300 кв. м локалізували, а о 8:40 – ліквідували.

До гасіння пожежі задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.

За попередніми даними, жертв і потерпілих немає.