Столичний окружний суд відкрив справу за позовом Портнова щодо святкування пам’ятних дат

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом Андрія Портнова до Київради про визнання незаконним рішення про відзначення у 2020 році пам’ятних дат ювілеїв Івана Полтавця-Остряниці, Василя Левковича, Уласа Самчука, Василя Сидора, Юрія Липи, Володимира Кубійовича, Василя Галаси та Андрія Мельника.

Про це інформує пресслужба суду.

«Суд відкрив провадження у справі за позовом Андрія Портнова до Київської міської ради щодо визнання незаконним, протиправним Рішення КМР в частині відзначення у 2020 році пам’ятних дат ювілеїв деяких особистостей, зокрема, Уласа Самчука, Юрія Липи та інших», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати незаконним, протиправним та скасувати Рішення Київської міської ради, датоване 27 лютого 2020 року «Про відзначення на території Києва пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 році» в частині відзначення на території Києва у 2020 році пам’ятних дат ювілеїв Івана Полтавця-Остряниці, Василя Левковича, Уласа Самчука, Василя Сидора, Юрія Липи, Володимира Кубійовича, Василя Галаси, Андрія Мельника.

ОАСК здійснюватиме розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Як повідомлялося, 12 березня Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив задовольнити заяву про забезпечення позову, подану Андрієм Портновим, і зупинив дію Рішення Київської міської ради в частині відзначення у 2020 році пам’ятних дат ювілеїв кількох видатних діячів , а саме:

130 років з часу народження Івана Полтаця-Остряниці, військового діяча, полковника Армії Української Держави;

6 лютого – 100 років з дня народження Василя Левковича, військового діяча, полковника УПА;

20 лютого 115 років з дня народження Уласа Самчука, письменника публіциста, журналіста;

24 лютого – 110 років з дня народження Василя Сидора, військового та політичного діяча, полковника УПА;

5 травня – 120 років з дня народження Володимира Кубійовича, вченого, історика географа, енциклопедиста, громадського та політичного діяча, організатора та головного редактора «Енциклопедії українознавства»;

12 листопада – 100 років з дня народження Василя Галаси, політичного та військового діяча, полковника УПА;

12 грудня – 130 років з дня народження Андрій Мельника, політичного та військового діяча, голови Проводу Організації українських націоналістів.