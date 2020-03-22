У Києві весняний сніг прибирають майже сто одиниць спецтехніки

У столиці 98 одиниць спецтехніки комунальних підприємств корпорації «Киïвавтодор» зранку недiлi, 22 березня, були задiянi до превентивної обробки дорiг та мостів протиожеледними засобами.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, йдеться на сайті офіційного порталу Києва.

«Завчасно, ще до початку опадів, спецтехнiка столичних дорожникiв виїхала на вихідні позиції у місто. Такий алгоритм роботи пiд час погiршення погодних умов пiдприємства КК «Киïвавтодор» застосовують останніх 4 роки. Це дає змогу якомога оперативніше почати обробку вулиць протиожеледними засобами», – повідомив заступник голови КМДА.

У Києві випав весняний сніг / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Зранку були задiянi 98 одиниць спеціальної техніки автодорiвцiв, у тому числi сучасні машини для обробки вулиць рідкими хлоридами.

«Це довший час унеможливлює утворення наледі на покритті. До речi, cаме таку технологiю обробки дорiг використовують такі провiднi європейськi краïни, як Австрiя та Нiмеччина», – додав Густєлєв.

Роботи з обробки вулично-дорожньоï мережi тривають у всіх районах столицi. За необхідності кількість техніки збільшать ще.

За прогнозом синоптикiв, мокрий снiг йтиме у Києвi впродовж дня. Вночі очікується зниження температури повiтря до -3°C.

У КМДА закликають без гострої потреби не виїжджати в місто.