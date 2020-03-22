Україну чекають температурні "гойдалки" - від 13° морозу до 16° тепла

У понеділок, 23 березня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вдень 0-7° тепла, без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"23 березня вночі у східних, більшості західних, Вінницькій та Дніпропетровській областях невеликий сніг, на решті території, вдень по всій Україні без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та південному сході пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині, на Дніпропетровщині та Донеччині вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла. У Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, хуртовина; температура вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві 23 березня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла. У столичному регіоні вночі очікується 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

24-25 березня в Україні без опадів. Вітер східний та північно-східний, 9-14 м/с, в Карпатах та на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 24 березня 1-6° тепла, 25 березня 5-10° тепла; у Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

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У Києві та Київській області 24-25 березня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 4-9° морозу; вдень 24 березня 1-6° тепла, 25 березня 5-10°.

26- 27 березня в Україні без опадів. Температура 26 березня вночі 0-6° морозу, вдень 7-13° тепла, на півдні, а 27 березня в Україні вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 10-16° тепла.

У Києві і Київській області без опадів. Температура 26 березня вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла, 27 березня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла.