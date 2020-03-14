У центрі Києва розпочалися заходи до Дня добровольця
Укрінформ
Заходи до Дня добровольця розпочалися у Києві на площі перед Михайлівським Золотоверхим собором.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, зараз на площі відбувається молебень за полеглими на сході країни бійцями-добровольцями. Зібралися до 200 людей.
Після цього планується автопробіг "В пам'ять про добровольців" центром Києва.
Раніше представники громадських організацій анонсували Марш патріотів до Дня добровольця.
Громадський порядок у центрі столиці забезпечують посилені наряди поліції.
День українського добровольця відзначається щорічно, 14 березня, починаючи з 2017 року.