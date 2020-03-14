У центрі Києва розпочалися заходи до Дня добровольця

Заходи до Дня добровольця розпочалися у Києві на площі перед Михайлівським Золотоверхим собором.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, зараз на площі відбувається молебень за полеглими на сході країни бійцями-добровольцями. Зібралися до 200 людей.

Після цього планується автопробіг "В пам'ять про добровольців" центром Києва.

Раніше представники громадських організацій анонсували Марш патріотів до Дня добровольця.

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Громадський порядок у центрі столиці забезпечують посилені наряди поліції.

День українського добровольця відзначається щорічно, 14 березня, починаючи з 2017 року.