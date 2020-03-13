Від Старовокзальної до метро “Палац спорту” хочуть пустити трамвай
Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, передає пресслужба міської влади.
«Трамвайна лінія буде включена в комплексну схему транспорту Києва, що є частиною нового генерального плану столиці. Запуск нової трамвайної лінії розвантажить червону гілку і пересадочні вузли метро, скоротить час поїздок до центру міста, оптимізує і зменшить навантаження на транспортні маршрути, а також забезпечить більш комфортне перевезення пасажирів», – зазначив Густєлєв.
Зокрема, планують побудувати трамвайні колії із використанням сучасних технологій, що знизить експлуатаційні витрати, шумоутворення і вібрацію. Планується реконструювати контактну мережу, встановити пристрої моніторингу GPS на трамваях тощо.
На зупинках електротранспорту мають з’явитися інтерактивні інформаційні табло. Тож пасажири у режимі онлайн зможуть отримувати інформацію щодо прибуття трамваїв. Мають намір облаштувати нові посадочні павільйони.
Замовником робіт визначено комунальне підприємство «Київпастранс», яке протягом 2020-2021 років має забезпечити розробку, експертизу та затвердження проєктної документації. Тож, безпосередньо будівництво розпочнеться не раніше, ніж у 2021 році.
Наразі видане розпорядженні КМДА № 431 з метою відпрацювання техніко-економічного обґрунтування будівництва трамвайної лінії.