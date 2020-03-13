Від Старовокзальної до метро “Палац спорту” хочуть пустити трамвай

Київ веде перемовини з міжнародними фінансовими установами щодо побудови нової трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метро «Палац спорту» із заїздом на Вокзальну площу.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, передає пресслужба міської влади.

«Трамвайна лінія буде включена в комплексну схему транспорту Києва, що є частиною нового генерального плану столиці. Запуск нової трамвайної лінії розвантажить червону гілку і пересадочні вузли метро, скоротить час поїздок до центру міста, оптимізує і зменшить навантаження на транспортні маршрути, а також забезпечить більш комфортне перевезення пасажирів», – зазначив Густєлєв.

Зокрема, планують побудувати трамвайні колії із використанням сучасних технологій, що знизить експлуатаційні витрати, шумоутворення і вібрацію. Планується реконструювати контактну мережу, встановити пристрої моніторингу GPS на трамваях тощо.

На зупинках електротранспорту мають з’явитися інтерактивні інформаційні табло. Тож пасажири у режимі онлайн зможуть отримувати інформацію щодо прибуття трамваїв. Мають намір облаштувати нові посадочні павільйони.

Замовником робіт визначено комунальне підприємство «Київпастранс», яке протягом 2020-2021 років має забезпечити розробку, експертизу та затвердження проєктної документації. Тож, безпосередньо будівництво розпочнеться не раніше, ніж у 2021 році.