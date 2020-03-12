Вулиці Києва отримають паспорти

Департамент містобудування та архітектури КМДА має намір провести паспортизацію вулиць, об’єктів будівництва та фасадів будівель. Паспортизують також і пам’ятки архітектури.

Про це повідомив заступник директора Департаменту – начальник управління адміністративних послуг Юрій Тацій, передає сайт КМДА.

«Це необхідно для того, щоб мати змогу на законодавчому рівні притягти до відповідальності осіб, які самочинно знищують архітектурне обличчя міста», – пояснив Тацій.

Він наголосив, що вкрай важливим є впровадження єдиних правил, які б стосувалися, зокрема, облаштування балконів, розміщення кондиціонерів і супутникових антен на фасадах, аби вони не порушували архітектурний ансамбль та привабливий зовнішній вигляд усього міста.

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«Загалом усі об’єкти, що проєктуються в Києві, мають розглядатись на архітектурно-містобудівній раді при Департаменті, однак законодавство цього не вимагає в обов’язковому порядку. Тому ті забудовники, які користуються послугами непрофесійних проєктантів чи намагаються обійти закон, свідомо не йдуть на містобудівну раду. Вони розуміють, що їхній проєкт буде розкритиковано. Але наше місто не повинне втратити свою самобутність та архітектурну цінність, тому Департамент містобудування та архітектури має мати законні важелі впливу на цю ситуацію», – зазначив Тацій.