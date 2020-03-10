На маршруті столичної міської електрички побудують шість нових станцій

На маршруті столичної міської електрички побудують шість нових станцій

Карта
Укрінформ
У проєкті генерального плану Києва закладено комплекс рішень задля покращення ситуації із запізненнями міської електрички.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Генеральний план Києва

Планується: 

  •  Звільнення внутрішньоміського залізничного вузла від вантажних потоків та використання його в якості швидкісного рейкового пасажирського транспорту в єдиній системі з метрополітеном та швидкісним трамваєм.
  •  Збільшення частоти руху поїздів в години «пік» та протягом доби з 18-20 хв до 3-5 хв зробить цей вид громадського транспорту другим за пасажиропотоком після метрополітену. 
  • Київська міська електричка має бути включена у внутрішньоміську мережу залізниці зв’язків з містами приміської зони (Вишгород, Бровари, Бориспіль, Українка, Васильків, Ірпінь).

Також, на етап у 20 років, планується будівництво лівобережного пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця. 

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця за підтримки влади Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проєкт Kyiv City Express.

Читайте також: Новий український дизель-поїзд "пробіг" перші 35 тисяч кілометрів

Рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-