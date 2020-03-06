Kyiv Smart Card вже можна купити й поповнити на всіх станціях метро

У столиці вже на всіх станціях можна придбати й поповнити Kyiv Smart Card або купити одноразовий QR-квиток.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Із 1 квітня громадський транспорт Києва переходить на електронний квиток. На сьогодні у касах метрополітену на всіх станціях можна придбати й поповнити Kyiv Smart Card або купити одноразовий QR-квиток", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що можна придбати QR-квиток не тільки в роздрукованому, а і в електронному вигляді, тобто згенерувати на екрані смартфону. "За допомогою QR-квитка можна здійснити разову поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері або міській електричці.

Термін дії QR-квитка – 15 діб", - додали у повідомленні.

Як повідомлялось, запуск у Києві електронного квитка, який був запланований на 1 листопада 2019 року, перенесли на квітень 2020 року.