На пішохідний міст до Труханового острова не пускатимуть велосипедистів
Укрінформ
10-12 березня прохід і проїзд велосипедистів Парковим пішохідним мостом тимчасово перекриють.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Із 8:00 10 березня до 23:00 12 березня прохід і проїзд велосипедистів Парковим пішохідним мостом тимчасово перекриють", - йдеться у повідомленні.
На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів фахівці КП «Київавтошляхміст» проведуть ремонт елементів противаги біля опори N 3.
Найбільше користувачів цього моста - у вихідні, тому ремонт виконуватимуть у будні. І до наступних вихідних роботи мають закінчити.
На час ремонту прохід пішоходів і проїзд велосипедистів буде повністю обмежено.
У КК «Київавтодор» перепрошують за незручності.