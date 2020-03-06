На пішохідний міст до Труханового острова не пускатимуть велосипедистів

10-12 березня прохід і проїзд велосипедистів Парковим пішохідним мостом тимчасово перекриють.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 8:00 10 березня до 23:00 12 березня прохід і проїзд велосипедистів Парковим пішохідним мостом тимчасово перекриють", - йдеться у повідомленні.

На Парковому пішохідному мосту на Труханів острів фахівці КП «Київавтошляхміст» проведуть ремонт елементів противаги біля опори N 3.

Найбільше користувачів цього моста - у вихідні, тому ремонт виконуватимуть у будні. І до наступних вихідних роботи мають закінчити.

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На час ремонту прохід пішоходів і проїзд велосипедистів буде повністю обмежено.

У КК «Київавтодор» перепрошують за незручності.