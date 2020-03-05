Південний міст частково перекриють

У Києві на Південному мосту буде частково обмежено рух автотранспорту.

Про це повідомляє Київавтодор.

"На естакаді Південного мостового переходу вийшли з ладу старі деформаційні шви. Фахівці КП "Київавтошляхміст" проведуть відновлювальні роботи. Роботи проводитимуть у напрямку проспекту Бажана. Рух буде частково обмежено", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обмеження руху діятиме з 22:00 5 березня до 05:00 7 березня.

Як повідомляють у корпорації, ремонт починають вночі. У темну пору заплановано виконати значний обсяг робіт.