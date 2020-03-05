Укрзалізниця ліквідує 26 МАФів на центральному вокзалі Києва

Укрзалізниця ліквідує 26 МАФів на центральному вокзалі Києва

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Укрінформ
АТ "Укрзалізниця" до кінця тижня розпочне демонтаж 26 торгових точок на станції Київ-Пасажирський.

Про це 5 березня повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"До кінця тижня Укрзалізниця розпочне другу масштабну хвилю демонтажу МАФів на станції Київ-Пасажирський. Під ліквідацію підпаде 26 торгових точок на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Укрзалізниці планують знести 10 МАФів, розташованих на площі біля західного підземного переходу, та ще 16 точок – у конкорсі, який з’єднує Центральний та Південний вокзали.

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Під ліквідацію підпадають торгівельні території, на які закінчився термін оренди, в тому числі точки продажу алкоголю на розлив. МАФи, що залишаться на вокзалі, будуть реконструйовані та приведені до єдиного стилю.

Як повідомлялось, Укрзалізниця розпочала кампанію з демонтажу МАФів на Центральному вокзалі Києва у 2019 році. Тоді було ліквідовано 10 кіосків на Вокзальній площі.

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