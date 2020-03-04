У Києві "замінували" апеляційний суд

Київський апеляційний суд тимчасово припинив роботу через повідомлення про замінування будівлі суду.

Про це інформує портал Судова влада України.

"У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування будівлі Київський апеляційний суд вимушений тимчасово припинити свою роботу для проведення дій, спрямованих на відшукання та знешкодження вибухонебезпечних речовин і предметів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки, також проводяться заходи щодо негайної евакуації працівників та відвідувачів суду.