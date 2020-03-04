Київміськбуд почав роботи ще на двох об'єктах Укрбуду

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла ще два недобудовані житлові комплекси ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та поновила будівельні роботи на них.

Про це заявив президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, повідомляє пресслужба компанії.

"Київміськбуд" прийняв ще два житлові комплекси "Укрбуду" – "Харківський" і "Сонячна рів’єра". Там вже повністю відновлені будівельні роботи. По цих об’єктах необхідно доробити фасади, комунікації і виконати загальний благоустрій", - розповів Кушнір.

Він додав, що в компанії планують найближчим часом прийняти ще 6 житлових комплексів.

"Хочу ще раз підкреслити, що черговість прийому об’єктів компанії "Укрбуд" залежить виключно від ступеня готовності документів", - зазначив президент компанії.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яке входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" і займається її проєктами, заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, близько 13 тис. осіб придбали житло в недобудованих будинках.

12 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд" завершить Київміськбуд.

24 лютого 2020 року Київміськбуд прийняв перші два недобудованих житлових комплекси будівельної корпорації Укрбуд та поновив будівельні роботи на них.

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" - українська будівельна компанія, до якої входять 38 організацій різної спеціалізації. Київміськбуд здійснює свою діяльність у Києві, Житомирі, Полтаві та в Бучі Київської області. З 2010 року компанія звела 55 будинків у 109 житлових комплексах. Станом на січень 2020 року ще 71 будинок перебуває в процесі будівництва.

Фото: sunrivera.com.ua