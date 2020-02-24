Київміськбуд розпочав роботи на перших двох об'єктах Укрбуду

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла перших два недобудованих житлових комплекси будівельної корпорації Укрбуд" та поновила будівельні роботи на них.

Про це заявив президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір, повідомляє пресслужба компанії.

«Київміськбуд» прийняв перші два житлових комплекси компанії «Укрбуд». На них поновлено будівельні роботи та розпочато реалізацію вільної нерухомості", - розповів Кушнір.

Він додав, що в компанії планують до 1 березня прийняти ще 4 житлових комплекси. Також уже розпочато процедуру прийому ще 6 наступних об’єктів.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня 2019 року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яка входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" і займається її проєктами, заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. За підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, близько 13 тис. осіб придбали житло в недобудованих будинках.

12 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" заявив, що недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд" завершить Київміськбуд.

ПрАТ «ХК «Київміськбуд» — це українська будівельна компанія, до неї входять 38 організацій різної спеціалізації. Київміськбуд здійснює свою діяльність у Києві, Житомирі, Полтаві та в Бучі Київської області.

Із 2010 року компанія звела 55 будинків у 109 житлових комплексах. Станом на січень 2020 року ще 71 будинок перебуває в процесі будівництва.