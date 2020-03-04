Учнівський e-квиток вже одержали 28 тисяч школярів Києва

28 тисяч учнів 30 шкіл Києва починають тестувати електронний квиток для проїзду в громадському транспорті столиці.

Про це розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цей час 28 тисяч учнів з 30 шкіл мають учнівські квитки. І вони вже почали тестувати та експлуатувати учнівський електронний квиток. Решта шкіл зараз роблять фотографії, наповнюють базу даних, і поступово ми будемо решті учнів видавати учнівські квитки", - сказав Назаров.

За його словами, зараз не планується видавати такі квитки учням 4-х, 9-х та 11-х класів.

"Ми не будемо видавати учнівські квитки, найімовірніше, 4-м, 9-м та 11-м класам. До кінця року залишилося зовсім небагато часу, і з метою економії ми вже на наступний рік, коли вони будуть переходити в наступні класи, вже до нового навчального року надамо їм учнівські квитки", - зазначив посадовець

Як повідомлялося, 36 столичних шкіл стали учасниками пілотного проєкту КМДА щодо використання електронних учнівських квитків.

Громадський транспорт Києва з 1 квітня переходить на електронний квиток.