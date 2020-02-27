У Києві запустили "пілот" учнівського е-квитка

Перші 36 столичних шкіл стали учасниками пілотного проєкту Київської міської державної адміністрації з використання електронних учнівських квитків.

Про це заявив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні учнівські квитки отримають 28 тисяч школярів. Хочу підкреслити, що учнівський квиток – це не просто проїзний для учнів. Картка багатофункціональна, і поступово в ній з’являтимуться нові сервіси. Адже користуватися перевагами життя в розумному місті мають як дорослі, так і підростаючі кияни», – зауважив він.

Презентація електронного учнівського квитка відбулася у спеціалізованій школі № 80, яка є одним з осередків Kyiv Smart City School та платформою для впровадження розумних технологій у навчальному процесі.

У рамках презентації учнівських квитків відбулося завершення квесту «З валідатором на ти», під час якого школярі пересувалися містом громадським транспортом різними smart-локаціями. 50 школярів стали офіційними тестувальниками учнівського квитка і продовжують змагання за приз. Протягом лютого-березня вони мають залишати відгуки у соцмережах про учнівський квиток, відмічаючи їх хештегами #smartпокоління та #ятестуюеквиток. Ця інформація буде використана для вдосконалення сервісу. Троє найактивніших тестувальників отримають заохочувальні подарунки.

Наразі у школах продовжують збирати дані для оформлення електронних учнівських квитків для всіх столичних учнів (крім випускних 11-х класів). Уже найближчим часом до всіх столичних закладів освіти надійде детальна інструкція з інформацією про те, що потрібно для оформлення такого документа та яким чином треба надавати необхідну інформацію. Усі електронні учнівські квитки буде виготовлено коштом міського бюджету, тому кошти від батьків не збиратимуть. Повністю на Електронний учнівський квиток місто перейде тільки після того, як усі школи зберуть необхідну інформацію.

Фото: КМДА