У київських школах та дитсадках дітям щоранку мірятимуть температуру
Про це повідомив Кличко у Facebook.
"В Україні виявлений перший випадок захворювання на коронавірус. Пацієнт госпіталізований в Чернівецькій області. У Києві поки випадків цього вірусу не зафіксували. Але ми, розуміючи загрозу, повинні бути готові до такого виклику", - зазначив Кличко.
Він зауважив, що в столиці підготовлені бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. Три з них - для дорослих, три - для дітей і одна - для вагітних. На випадок ускладнення епідемічної ситуації столична влада визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси.
За словами Кличка, наразі підготовлені дві спеціалізованих бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Також всі швидкі дезінфікують двічі на день.
"Увесь комунальний громадський транспорт столиці перед виходом на лінію щодня обробляють дезінфекційними засобами", - повідомив мер.
Кличко повідомив, що столична влада замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва - щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту.
"Я закликаю не піддаватися паніці. І відповідально ставитися до свого здоров’я і безпеки оточуючих. У разі симптомів вірусного захворювання – одразу звертайтеся до лікарів", - наголосив Кличко.