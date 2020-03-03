У київських школах та дитсадках дітям щоранку мірятимуть температуру

У київських школах та дитсадках дітям щоранку мірятимуть температуру

Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати вимірювання кожного ранку температури всім вихованцям дитячих садочків та учням столичних шкіл.

Про це повідомив Кличко у Facebook.

"В Україні виявлений перший випадок захворювання на коронавірус. Пацієнт госпіталізований в Чернівецькій області. У Києві поки випадків цього вірусу не зафіксували. Але ми, розуміючи загрозу, повинні бути готові до такого виклику", - зазначив Кличко.

Він зауважив, що в столиці підготовлені бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. Три з них - для дорослих, три - для дітей і одна - для вагітних. На випадок ускладнення епідемічної ситуації столична влада визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо розташовані корпуси.

За словами Кличка, наразі підготовлені дві спеціалізованих бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Також всі швидкі дезінфікують двічі на день.

"Увесь комунальний громадський транспорт столиці перед виходом на лінію щодня обробляють дезінфекційними засобами", - повідомив мер.

Читайте також: В Італії вперше знизилися темпи поширення коронавірусу

Кличко повідомив, що столична влада замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва - щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту.

"Я закликаю не піддаватися паніці. І відповідально ставитися до свого здоров’я і безпеки оточуючих. У разі симптомів вірусного захворювання – одразу звертайтеся до лікарів", - наголосив Кличко.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-