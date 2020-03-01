Під Києвом горить готель
Укрінформ
У Київській області рятувальники локалізували пожежу в трьохповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу "Чабани".
Про це повідомляєпресслужба ДСНС.
"1 березня о 12:10 у смт Чабани Києво-Святошинського району"Чабани" виникла пожежа. Станом на 13:10 площа пожежі становить 300 м кв", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 13:30 пожежу в трьохповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу "Чабани" було локалізовано.
Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 60 чол. о/с та 13 од. техніки ДСНС.
фото: ДСНС