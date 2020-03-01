Під Києвом горить готель

У Київській області рятувальники локалізували пожежу в трьохповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу "Чабани".

Про це повідомляєпресслужба ДСНС.

"1 березня о 12:10 у смт Чабани Києво-Святошинського району"Чабани" виникла пожежа. Станом на 13:10 площа пожежі становить 300 м кв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 13:30 пожежу в трьохповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу "Чабани" було локалізовано.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 60 чол. о/с та 13 од. техніки ДСНС.

фото: ДСНС