Пожежа в одеській комуналці: евакуювали понад 40 осіб, є постраждала

В Одесі на вулиці Грецькій, 20 виникла пожежа на третьому поверсі житлового будинку.

Про це повідомляє "Думська".

"Було евакуйовано дванадцять осіб, тридцять осіб вийшли самі. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Постраждала жінка 1993 року народження, яку з ознаками горіння доставили в медичний заклад", - повідомив перший заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області Ігор Будаленко.

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За його словами, гасіння ускладнило захаращеність горища.

Пожежа в одеській комуналці: евакуювали більше 40 чоловік, є постраждала / Фото: Думська

За попередньою інформацією, пожежу вдалося локалізувати на площі 50 кв. м. Рух по Грецькій вулиці, між Пушкінською та Рішельєвською, перекрито.