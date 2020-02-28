У Парижі поблизу Ліонського вокзалу сталася велика пожежа
Про це повідомляє Le Figaro.
"Поблизу Ліонського вокзалу в Парижі ввечері у п’ятницю сталася масштабна пожежа, яка призвела до евакуації підземної частини вокзалу і метро", - йдеться в повідомленні.
За словами правоохоронців, до пожежі спричинилася група протестувальників, які виступали проти концерту конголезького співака Фалі Іпупи на AccorHotels Arena, розташованій неподалік від вокзалу. Іпупа вважається прибічником режиму Демократичної республіки Конго.
Протестувальники палили скати й сміття поруч зі станцією та перешкоджали пожежникам. Учасниками акції протесту були переважно члени конголезької діаспори у Франції.
Раніше паризька поліція заборонила будь-які акції протесту поблизу спортивно-концертного комплексу AccorHotels Arenа.
Наразі пожежу вже ліквідовано.