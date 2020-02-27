У Києві "замінували" Палац спорту

Столичні правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування Палацу спорту.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції Оксана Тищенко.

"На Палаці спорту триває перевірка. Група працює на місці", - сказала Тищенко.

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Окрім того, як повідомила прессекректар, завершено перевірку Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, що на Копиленка, 6, про замінування якого раніше повідомлялося. Там евакуація людей не проводилася і жодних небезпечних предметів не виявлено, підкреслила вона.