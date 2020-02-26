Легалізація трудових відносин: служба зайнятості проводить інформаційну роботу

Київський міський центр зайнятості спільно з представниками Державної служби України з питань праці проводить інформаційну роботу з роботодавцями щодо легалізації трудових відносин.

Про це Укрінформу повідомили у Київському міському центрі зайнятості.

«Мета цієї роботи – насамперед, інформаційно-роз’яснювальна. Сьогодні гостро постало питання легалізації трудових відносин. Є відповідне доручення уряду. Проводимо інформаційну роботу, долучаємося до роботи наших соціальних партнерів з Держпраці, Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби. Роз’яснюємо людям, що оформлення трудових відносин потрібне, насамперед, самим працівникам, адже нелегальна праця – це не тільки несплачені податки та втрачені надходження до бюджету. Вона позбавляє людей прав та соціальних гарантій, а також гідної пенсії у майбутньому», - зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Так, за дорученням уряду, фахівці служби зайнятості самостійно та спільно з представниками Держпраці відвідують роботодавців, проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу (семінари, бесіди) щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

За інформацією КМЦЗ, впродовж січня 2020 року проведено 11 таких заходів, до участі в яких залучено 76 роботодавців, переважно, зі сфери торгівлі та надання послуг, з чисельністю працюючих від однієї (фізична особа – підприємець) до понад 50 тисяч осіб.

У відомстві зауважили, що роз'яснювальну роботу з роботодавцями буде продовжено й надалі. Зокрема, протягом 2020 року планується охопити підприємства сфери будівництва (березень - квітень), сільського господарства (червень-серпень), транспорту та кур’єрської діяльності (жовтень-листопад). Адже за даними Держстату, саме в цих сферах фіксується найбільше випадків неоформлених трудових відносин.

У січні 2020 року було проведено 72 семінари на тему: «Загальні засади співпраці служби зайнятості з роботодавцями, у тому числі особливості працевлаштування осіб з інвалідністю», в яких взяли участь 430 роботодавців. Проведено 317 інших заходів (наради, «круглі столи», робочі зустрічі (відвідування роботодавців), завдяки яким 351 роботодавець отримав інформацію про законодавство про зайнятість та працю.

У базі даних столичної служби зайнятості з початку року налічувалося 19,3 тисячі вакансій, які надійшли від роботодавців, 8,5 тисячі з них є актуальними, 1,6 тисячі вакансій укомплектовано. У 2020 році інформацію про наявність вільних робочих місць до КМЦЗ подали майже 4 тисячі роботодавців, за минулий 2019 рік – 17,4 тисячі.

Фото з відкритих джерел