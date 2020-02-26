У центрі Києва у квартирі знайшли тіло бізнесмена
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського управління поліції Оксана Тищенко.
“Учора дійсно наші працівники поліції виїжджали на вулицю Городецького, де виявили тіло чоловіка. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. І у квартирі вилучили предмет, схожий на зброю. Його теж відправили для проведення експертизи”, - зазначила Тищенко.
За її словами, було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з позначкою “самогубство”.
Водночас Тищенко не повідомила ім'я загиблого.
За даними ЗМІ, цей чоловік — бізнесмен з Кривого Рогу Леонід Вульф.
Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка у селі Чайки Київської області. Смерть чоловіка у будинку колишнього міністра закордонних справ України перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство.
За інформацією ЗМІ, трагедія сталась у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари. Загиблий Сергій Старицький - колишній керівник телеканалу «Інтер», гендиректор телекомпанії «Тоніс» та один із власників рекламного холдингу Atlantic group.