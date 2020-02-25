Замість блошиного ринку на Куренівці облаштують сквер

На місці блошиного ринку, що на Куренівці, будуть облаштовані зручні пішохідні доріжки, освітлення та встановлені нові зупинкові комплекси.

Про це поінформував генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко, повідомляє пресслужба підприємства.

«Ми докладаємо чимало зусиль, аби Київ змінювався на краще. Блошиний ринок сьогодні – це неосвітлена, занедбана і захаращена територія, яка давно вже викликає у киян безліч нарікань: стихійна торгівля, яка велася майже під колесами трамвая, постійний бруд та сміттєве звалище. Незабаром замість сміттєвого звалища там буде спокійний і чистий куточок справжньої європейської столиці», – додав Левченко.

За його інформацією, наразі вже розпочато розчищення території та її підготовка до подальшого благоустрою. Незабаром там з’являться пішохідні доріжки, огорожі, зелена зона з належним освітленням та посадкові майданчики для очікування транспорту.

За планом, роботи мають завершити в другій половині березня.

Після цього територію передадуть на баланс Оболонської РДА.

Фото: Марія Ковальчук