У Києві зіткнулися три автомобілі служб таксі
Укрінформ
Вчора ввечері, на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу три автомобілі різних служб таксі.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Комбо ДТП в Києві на Дружби Народів. Все сталося на світлофорі в крайньому лівому ряду. Один за одним чекали зеленого сигналу світлофора три автомобілі різних служб таксі", - йдеться у повідомленні.
Але не дочекались - в останнього врізався легковий автомобіль темного кольору.
На місці працює поліція, подробиці встановлюються.