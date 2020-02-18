У Києві зіткнулися три автомобілі служб таксі

Вчора ввечері, на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу три автомобілі різних служб таксі.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Комбо ДТП в Києві на Дружби Народів. Все сталося на світлофорі в крайньому лівому ряду. Один за одним чекали зеленого сигналу світлофора три автомобілі різних служб таксі", - йдеться у повідомленні.

Але не дочекались - в останнього врізався легковий автомобіль темного кольору.

На місці працює поліція, подробиці встановлюються.