На Південному мосту частково обмежили рух

На Південному мосту у столиці частково обмежать рух.

Про це повідомили у КК "Київавтодор".

"На естакаді Південного мосту виходять з ладу старі деформаційні шви і покриття біля них. Через це на споруді проведемо протиаварійні роботи", - йдеться у повідомленні.

Так, рух на Південному мосту буде обмежено: з 11:00 до 17:00 17 лютого (у бік ст. "Видубичі"), з 9:00 до 15:00 19 лютого (у бік лівого берега).

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Щоб зменшити вплив на трафік роботи 17 лютого розпочали одразу після ранкової години пік (у напрямку ст. "Видубичі"). А 19 лютого — працюватимуть у бік лівого берега, коли основний транспортний потік — у зворотній бік.

Під час робіт рух частково обмежено.