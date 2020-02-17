Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва

Через проведення масових акцій у центрі Києва поліція посилила заходи безпеки, залучивши близько 1000 правоохоронців.

Про це повідомив у понеділок начальник Головного управління Національної поліції України у м.Києві.

«Наряди патрулюватимуть для забезпечення порядку. Залучені також кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи, зокрема перевірки речей і документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб усі заплановані заходи пройшли спокійно», - зазначив начальник поліції України у місті Києві Андрій Крищенко.

За його словами, уже надійшли кілька повідомлень про проведення масових акцій. Тож відучора у центральній частині міста залучено до несення служби близько 1000 правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців Національної гвардії України.

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Крищенко закликав не брати в місця проведення акцій заборонені законодавством предмети.