Кінотеатр “Київ” планують відкрити після ремонту до кінця року

Столичний кінотеатр "Київ" планують відкрити після ремонту до кінця 2020 року.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак, інформує пресслужба КМДА.

«Кінотеатр «Київ» – це важлива і знакова будівля для Києва, із власним духом та історією. І, очевидно, що такі культові місця мають бути доглянутими, у належному стані, мають бути корисними для містян і прибутковими для громади. Колишній орендар не вклав в утримування будівлі ні копійки, при цьому нещадно експлуатуючи і сплачуючи місту всього 47 тисяч гривень. Тож, очевидно, що тепер кінотеатр потребує капітального ремонту, над чим ми наразі і працюємо», – повідомив Слончак.

За його словами, кінотеатр «Київ» заплановано відкрити до кінця цього року.

Заступник голови КМДА зазначив, що кінотеатр «Київ» як пам’ятка архітектури місцевого значення потребує особливо ретельного підходу та контролю в питаннях ремонту та погодження, що дещо уповільнює процес відновлення роботи кінотеатру.

Однак це один із надважливих етапів, що місто ретельно тримає на контролі.

«Кінотеатр «Київ» завжди буде для міста культурним центром і працюватиме за профілем. Усе решта – брехня та маніпуляції окремих політиків та бізнесменів. «Київ» однозначно буде простором для національних та міжнародних фестивалів, що роблять наше місто ще більш сучасним, культурним та молодіжним і не може бути по-іншому», – підкреслив Володимир Слончак.

Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року переможцем відкритого конкурс на оренду приміщення кінотеатру «Київ», що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ «Сінема-Центр» із пропозицією у 2 млн 119 тисяч грн на місяць без ПДВ. Таким чином, надходження до бюджету столиці від оренди приміщення збільшаться у 45 разів. Як відомо, попередній орендар сплачував 47 тис. грн на місяць за оренду приміщення кінотеатру.

Зранку 13 лютого під стінами Київської міської державної адміністрації пройшла акція на захист кінотеатру “Київ”.