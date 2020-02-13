Під стінами Київської міської державної адміністрації проходить акція на захист кінотеатру “Київ”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акцію, яку організовує ініціатива "Врятуємо КЦ "Кінотеатр "Київ" прийшли близько десятка активістів. Учасники акції тримають плакати з написами "Де кіно, гроші, совість?", "Поверніть кіно", "Kyiv not for sale".

Під КМДА проходить акція на захист кінотеатру "Київ" / Фото: Олег Давиденко, Укрінформ

Активісти скандують "Поверніть кіно". За їх словами, депутати Київради на найближчому засіданні планують розглянути питання про розірвання договору оренди з ТОВ «Сінема-Центр».

Як повідомляв Укрінформ, мер Києва Віталій Кличко інформував, що капітальний ремонт кінотеатру “Київ” триватиме приблизно рік, після чого його відкриють для глядачів.

Крім цього, міський голова спростував інформацію про те, що новий орендар кінотеатру - ТОВ «Сінема-Центр» має заборгованість із орендної плати.

Раніше у КМДА повідомили, що будівля кінотеатру «Київ» перебуває у непридатному для використання за призначенням стані. Такі висновки надано Науково-дослідним інститутом інноваційного будівництва Української академії наук на замовлення нинішнього орендаря – ТОВ «Сінема-Центр».

Як повідомлялося, у квітні 2019 року переможцем відкритого конкурсу на оренду приміщення кінотеатру «Київ», що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ «Сінема-Центр» із пропозицією у 2 млн 119 тис. грн на місяць без ПДВ.