У столиці з’явився ще один бібліохаб

Бібліотеку «Свічадо» Святошинського району столиці перетворили на сучасний хаб.

Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

"Бібліотеку "Свічадо" Святошинського району (бульвар Ромена Роллана, 13-В) перетворили на сучасний хаб, який має власну айдентику, фірмовий стиль, логотип і якому присвоєно власні кольори – жовтий і сірий", - йдеться у повідомленні.

У столиці з’явився ще один новий бібліохаб//Фото: kyivcity.gov.ua

Як зазначається, у бібліотеці виконали капітальний ремонт, оновили всі меблі й встановили сучасне обладнання – 3D-принтер, техніку для людей із порушенням зору, проєктор, підвісні мікрофони тощо. Головною відмінністю бібліотеки «Свічадо» від інших оновлених бібліотек є поділ на зони, а також тактильні лінії для слабозорих, які розташовані в усьому приміщенні.

«Справжня радість – спостерігати наш спільний розвиток і бачити, як змінюються бібліотеки одна за одною. Ми накопичуємо досвід, і на сьогодні «Свічадо» є однією з кращих у нашій сім’ї бібліохабів», – зазначила директорка Департаменту культури Діана Попова.

Проєкт «Сучасний бібліотечний простір – БібліоHUB» розпочато у 2017 році. На сьогодні його учасниками стали 7 районів (Шевченківський, Дніпровський, Святошинський, Деснянський, Подільський, Голосіївський і Дарницький) та 8 бібліотек, які отримали новий фірмовий стиль, сучасний вигляд та інноваційні технології.