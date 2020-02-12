Злочин і кара: Кличко показав, як вандал з Алеї художників прибирає вулиці

20-річного вандала, який в ніч на 29 січня пошкодив LED-підсвітку перил на Алеї художників, залучили до громадських робіт на користь міста на три тижні.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Фейсбук.

"Він уже попрацював на Алеї художників, а також відмивав написи з перил, згрібав листя у сквері на Контрактовій площі, прибирав сніг біля кінотеатру “Жовтень”, чистив схили неподалік пам’ятника Магдебурзькому праву", - зазначив Кличко.

Уже кілька днів хлопець прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району. На три тижні – щонайменше по три години щодня, хлопець залучений до громадських робіт.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня на Андріївському узвозі було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у поручні вздовж Алеї художників.

Кличко запропонував відправити вандалів з Алеї художників прибирати вулиці.