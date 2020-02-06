Влада Києва перевірить законність вирубки дерев біля парку "Кіото"

У КМДА проведуть перевірку будівництва торгово-розважального комплексу біля станції метро "Лісова", на території якого забудовник вирубав дерева.

Про це під час засідання Київради сказав заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За зверненням громадян, хоча дозвіл на будівництво торгового центру виданий кадастром держави, два дні тому наш департамент розпочав паралельну перевірку цього будівництва. На понеділок-вівторок у нас вже будуть результати перевірки законності цього будівництва", - сказав Непоп.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з нещодавньою вирубкою дерев біля парку "Кіото".

Водночас, як зазначили у Київзеленбуді, ділянка під забудову не входить до складу зеленої зони території парку Кіото.

"Територія парку "Кіото" у Деснянському районі становить 9,17 га та перебуває на балансі Деснянського КП УЗН, на цій балансовій території жодне дерево не було зрізано... Спиляння дерев, які справді були на території забудови ТОВ “Жен Сан”, відбулися згідно з дозволами будівельних робіт", - зазначив в.о. генерального директора КО “Київзеленбуд” Олексій Король.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 18.11.2004 р. № 826/2236, земельна ділянка площею 4,01 га передана ТОВ “Жен Сан” у довгострокову оренду на 25 років (закінчення дії оренди 08.09.2030 р.) для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торговельного центру з багатоповерховим паркінгом та реконструкцією площі біля станції метро “Лісова”.

За даними Державного земельного кадастру, міського земельного кадастру та Містобудівного земельного кадастру м. Києва, територія, що перебуває в оренді у ТОВ “Жен Сан”, не входить до складу зеленої зони території парку “Кіото”. Ця ділянка межує із парком, який у 2018 році було оголошено парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення.

Фото: з сайту my.ua