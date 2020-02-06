Депутатів ВР запрошують 11 лютого на "тест-драйв" сенсорної кнопки у Київраді
Про це під час засідання Київради заявив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Київська міська рада погодилася на пропозицію руху "Чесно" і готова запросити депутатів українського парламенту до сесійної зали Київської міської ради для того, щоб вони мали нагоду протестувати систему Рада IV", - сказав Прокопів.
Він нагадав, що Київрада була першою місцевою радою в Україні, яка встановила систему для голосування, що унеможливлює неперсональне голосування.
"Тому я запрошую народних обранців 11 лютого в 10 ранку до нас, до зали пленарних засідань і тут ми покажемо, що можна голосувати чесно і як це робиться", - зазначив Прокопів.
Рада IV передбачає реєстрацію депутата Київської міської ради за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому натискати ці кнопки необхідно весь час, поки триває процедура волевиявлення, що унеможливлює голосування за когось.
Сенсорна кнопка працює в Київраді з 2015 року.