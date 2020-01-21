У Київраді погодили нові назви деяких вулиць і скверів

Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків підтримала низку нових столичних топонімів.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Зокрема, у Дніпровському районі планується перейменувати: вулицю Олександра Бойченка на вулицю Анатолія Солов’яненка; вулицю Пожарського на вулицю Дмитра Багалія; вулицю Мініна на вулицю Олександра Лазаревського.

Вулицю Курнатовського у Дніпровському та Деснянському районах пропонується перейменувати на вулицю Остафія Дашкевича, а вулицю Московську у Солом’янському та Голосіївському районах - на вулицю Григорія Гуляницького.

Дві вулиці у Святошинському районі можуть отримати нові назви: вулиця Костюка може стати вулицею Професора Ейхельмана, вулиця Павленка - вулицею Христини Сушко; а провулок Павленка може дістати назву Мовчунівський.

Перейменувати у Солом’янському районі пропонується: вулицю Молодогвардійську - на вулицю Володимира Сікевича; вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського.

У Дарницькому районі пропонується перейменувати вулицю Сормовську на честь Ісмаїла Гаспринського; у Шевченківському - вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли.

Також у Шевченківському районі може з’явитися провулок імені британського журналіста Гарета Джонса (зараз провулок Проєктний 13120) - одного із перших західних кореспондентів, які своїми публікаціями намагалися донести світові правду про Голодомор в Україні у 1932-1933 роках.

Окрім того, вулиця Проєктна 13118, що у Святошинському районі, може отримати ім'я Олеся Бердника – члена-засновника Української Гельсінської групи, письменника-фантаста. А площа між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної у Дніпровському районі може стати площею Сергія Набоки - це український журналіст, правозахистик та дисидент.

Комісія з самоврядування також підтримала нові назви для деяких зелених зон. Зокрема, у Шевченківському районі сквер на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської може отримати ім’я «Мюнхенський», а сквер на перехресті вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В’ячеслава Чорновола можуть назвати ім’ям Мусліма Магомаєва.

Пропонується також перейменувати парк імені Миколи Островського у Солом’янському районі в парк імені Миколи Зерова.

Тепер питання про перейменування має розглянути Київрада на пленарному засіданні.