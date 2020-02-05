Профспілки протестують у центрі Києва через законопроєкт про працю

У центрі Києва біля будівлі Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів зібрались представники профспілок, протестуючи проти законопроєкту “Про працю”.

На акцію прийшло близько 200 людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Серед учасників акції - Київська міська рада профспілок та її членські організації, представники всеукраїнських профспілок та обласних профоб'єднань, трудових колективів, громадських організацій.

Профспілки пікетували Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Учасники акції тримають в руках прапори своїх профспілок , вигукують «Ганьба!» та висловлюють протест проти проєкту закону "Про працю" (№ 2708) та низки інших законопроєктів, які, на їхню думку, не відповідають Конституції України, міжнародним актам, містять норми, що звужують трудові та соціально-економічні права й гарантії працівників.

Ситуація спокійна, за порядком стежать близько 40 правоохоронців.

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 "Про працю" зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року.

Законопроєкт передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.

Федерація профспілок України виступила проти цього законопроєкту, оскільки вважає, що він обмежує права робітників, та анонсувала протестні акції.