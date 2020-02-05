У Кличка порахували, скільки тепломереж потребують "апгрейду"

По місту Києву першочергової заміни потребують близько тисячі кілометрів застарілих теплових мереж.

Про це поінформував директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко під час розширеного засідання Колегії КМДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом по місту, після ретельного аналізу, ми бачимо що першочергової заміни потребують близько тисячі кілометрів застарілих теплових мереж. Потреба в коштах для цього складає близько 4 мільярдів гривень. Зрозуміло, що за один рік чи за два таку кількість робіт не можливо виконати фізично, тому підприємством розроблено і надано графік щодо поступової заміни цієї тисячі кілометрів в період до 2025 року. Потреба в коштах - близько 800 мільйонів гривень щорічно", - сказав Науменко.

За його словами, у 2020 році заплановано провести заміну 150 кілометрів теплових мереж. "Обов'язкове відновлення благоустрою, а також відновлення роботи теплових лічильників. Потреба в коштах на ці заходи становить 720 мільйонів гривень. На жаль, сьогодні в міському бюджеті передбачено лише 311 мільйонів гривень, але Департаментом вже підготовлені відповідні бюджетні запити, а також проєкт рішення про збільшення статутного капіталу підприємства", - зауважив він.

За його словами, минулого року було зафіксували 8906 пошкоджень теплових мереж, що на 6% менше у порівнянні з 2018 роком.

"Загалом, починаючи з 2018 року, ми фіксуємо тенденцію до зменшення кількості пошкоджень саме у опалювальний період. Це не відноситься до міжопалювального періоду, тому що ми посилили роботу з гідравлічними випробуваннями і протягом міжопалювального періоду ми виявляємо багато слабких місць, усуваємо, і саме завдяки посиленню роботи з ремонту та модернізації мереж ми зупинили зріст, тому що постійно зростала кількість аварій, зараз ця тенденція зупинена", - сказав він.

Також Науменко підкреслив, що у минулому році було витрачено понад 500 мільйонів гривень на реконструкцію та ремонти теплових мереж.

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"Це дало змогу повністю відновити 130 кілометрів мереж. Також за інвесторські кошти було побудовано 43 кілометри нових сучасних теплових мереж та передано до комунальної власності міста. Заміна зношених мереж відбувається по всьому місту. Основна концентрація робіт знаходиться саме на території старої забудови правобережжя. Тому що в першу чергу змінюються найбільш вразливі та застарілі ділянки теплових мереж", - зауважив він.