Київ засипле снігом - прогнозують хуртовини та ожеледицю

У Києві 5 лютого очікуються значні опади, приріст снігового покриву – до 10 см, а на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва з посиланням на Укргідрометцентр.

"Унаслідок впливу південного циклону у столиці очікується зміна погодних умов. Так, протягом доби 5 лютого – значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 см (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці, не паркувати авто обабіч вулиць та доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

За можливості рекомендується утриматися від поїздок на власному транспорті та скористатися громадським.

Окрім того, з метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, киян просять бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватись порад під час ожеледиці.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачними.