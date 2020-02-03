Прокуратура просить примусового лікування для "мінера" мосту Метро

Прокуратура Києва направила до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до чоловіка, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.

Про це повідомили у пресслужбі столичної прокуратури.

"Результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що чоловік на момент вчинення інкримінованих правопорушень за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновками лікарів, на теперішній час психічний стан останнього не змінився та він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом, що виключало б його небезпечну поведінку", - йдеться в повідомленні.

Відповідне клопотання скеровано на розгляд Дніпровського районного суду Києва.

Як повідомлялося, 18 вересня 2019 року зловмисник заблокував рух на мосту Метро у Києві, розстріляв поліцейський дрон і погрожував підірвати міст. Поліція на 4 години перекрила рух автомобілів і потягів метро на мосту.

Зловмисника затримали. Ним виявився колишній учасник АТО 42-річний Олексій Белько, який проходив службу за контрактом в підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій, а у липні 2019 року був звільнений зі служби.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.

20 вересня Дніпровський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Проте застава не була внесена.

Згодом суд продовжив йому запобіжний захід до 16 лютого 2020 року.

20 січня 2020 року Дніпровський райсуд столиці задовольнив клопотання прокуратури про переведення Белька із СІЗО до психіатричного закладу.

28 січня у зв'язку із завершенням досудового розслідування матеріали кримінального провадження були надані стороні захисту для ознайомлення.

Фото: Вголос