МКМС прокоментувало перевірку документів у мусульман біля київської мечеті

Міністерство культури, молоді та спорту висловило свою позицію щодо перевірок Державною міграційною службою документів у людей біля київської мечеті 31 січня.

Про це йдеться у коментарі МКМС на його сторінці у Фейсбуці.

У міністерстві, зокрема, нагадали, що у п’ятницю, 31 січня, в період з 12 до 14 години працівниками Державної міграційної служби України проводилася перевірка документів людей біля будівлі мечеті Духовного управління мусульман України «Умма».

МКМС наводить заяву муфтія Саїда Ісмагілова, за словами якого, у ході «операції» працівники Міграційної служби перевіряли документи всіх вірян, які у цей час прямували до мечеті та затримали близько 25 осіб, вже після проведеної молитви.

"Важливо зауважити, що п'ятниця є особливим молитовним днем для мусульман. Мусимо погодитися, що нікому не хотілося б бути приниженим, особливо в час такого сакрального дійства, як молитва. Тому час і місце проведення «операції» викликає ряд запитань, як морально-етичних, так і правових. Ми розуміємо обурення мусульманської спільноти та хочемо запевнити у своїй підтримці, яка випливає, в першу чергу, з духу солідарності", - наголошують у міністерстві.

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У цьому зв'язку МКМС нагадує Державній міграційній службі, що органом, відповідальним за роботу з релігійними громадами, є Департамент у справах релігій та національностей, що діє в межах Міністерства культури молоді та спорту, і закликає Міграційну службу до співпраці, висловлюючи готовність допомогти у комунікації з релігійними організаціями щодо подібних речей.

"Також хочемо звернутися до мусульманської спільноти України. Ми поважаємо право людини на свободу совісті та віросповідання. Наше міністерство буде завжди відстоювати право людини на свободу совісті згідно з чинним законодавством. Якщо хтось став свідком будь-яких дій, що суперечать українському законодавству та мають риси дискримінації за етнічною чи релігійною ознакою, просимо звертатися до Департаменту у справах релігій та національностей! Закликаємо всі сторони до правового діалогу!, - наголосили у МКМС.

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про рейд із затримання нелегальних мігрантів, який влаштували цього дня співробітники Державної міграційної служби на виході з мечеті Ісламського культурного центру "Альраїд" у Києві.

Згодом у Державній міграційній службі пояснили, що працівники Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області спільно зі співробітниками Нацполіції у Шевченківському районі провели перевірку з дотримання міграційного законодавства іноземцями та особами без громадянства. Зокрема, під час перевірки торговельних об'єктів біля пров. Старожитомирський виявили 15 порушників міграційного законодавства.

У результаті стосовно 12 неврегульованих мігрантів були прийняті рішення про примусове повернення до країни походження, відносно однієї особи було прийнято рішення про скорочення терміну перебування на території України, ще двох іноземців було притягнуто до адміністративної відповідальності за працевлаштування без відповідного дозволу за ст. 203 КупАП.

У Державній міграційній службі наголосили, що у своїй діяльності керуються законодавством України, при цьому з повагою ставляться до представників релігійних і національних меншин.