Дві тисячі колишніх високопосадовців зареєструвалися на столичній біржі праці

У Київському міському центрі зайнятості зареєструвалися, щоб знайти роботу, близько двох тисяч високопосадовців.

Про це розповів директор КМЦЗ Віктор Білич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цей момент у нас 9 475 безробітних, і це більше, ніж було на кінець січня минулого року. Це пов'язано зі змінами у штаті центральних органів влади. Близько двох тисяч безробітних, які обіймали високі посади - в міністерствах (97 осіб), Управлінні справами Апарату Верховної Ради України (111 осіб), офісі Генерального прокурора України (175 осіб), Національному банку України (32), Державній фіскальній службі (63 особи) та інших. Серед безробітних – 4 народні депутати України попереднього скликання, перший заступник та заступник міністра, три голови районних державних адміністрацій, 247 керівників підприємств, 132 прокурори, 3 судді”, - зазначив Білич.

За його словами, на сьогодні роботодавці подали на біржу праці у Києві понад 8 700 вакансій, крім того, ще близько 8 тисяч вакансій є із інших джерел.