Київське метро нагадує, що жетони працюватимуть до кінця березня
Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.
"Просимо ознайомитись з проєктом розпорядження КМДА щодо вартості проїзду у громадському транспорті в рамках впровадження е-квитка... Рішення про перехід на е-квиток та дане розпорядження передбачають, що жетони працюватимуть до 31 березня", - йдеться у повідомленні.
У підземці зазначили, що з 1 квітня разовий прохід буде за qr-квитками.
Водночас, придбані до 31 березня 2020 року поїздки на пластиковій безконтактній картці метро діють до 31 березня 2021 року.
Відповідно до проєкту розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху" планується запровадити єдині проїзні на всі види транспорту з обмеженням та без обмеження кількості поїздок.
Також у столичному транспорті з 1 квітня планують запровадити добові квитки без обмеження кількості поїздок.
Тарифи на разові поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером, метрополітеном залишаються незмінними - від 6,5 до 8 грн, залежно від кількості придбаних за раз поїздок.
Запуск електронного квитка у промислову експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.