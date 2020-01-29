Київське метро нагадує, що жетони працюватимуть до кінця березня

Жетони у Київському метрополітені працюватимуть до 31 березня, а з 1 квітня разовий прохід буде за qr-квитками.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

"Просимо ознайомитись з проєктом розпорядження КМДА щодо вартості проїзду у громадському транспорті в рамках впровадження е-квитка... Рішення про перехід на е-квиток та дане розпорядження передбачають, що жетони працюватимуть до 31 березня", - йдеться у повідомленні.

У підземці зазначили, що з 1 квітня разовий прохід буде за qr-квитками.

Водночас, придбані до 31 березня 2020 року поїздки на пластиковій безконтактній картці метро діють до 31 березня 2021 року.

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Відповідно до проєкту розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху" планується запровадити єдині проїзні на всі види транспорту з обмеженням та без обмеження кількості поїздок.

Також у столичному транспорті з 1 квітня планують запровадити добові квитки без обмеження кількості поїздок.

Тарифи на разові поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером, метрополітеном залишаються незмінними - від 6,5 до 8 грн, залежно від кількості придбаних за раз поїздок.

Запуск електронного квитка у промислову експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.