У Києві проходить пам'ятна хода на честь Героя України Жизневського
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Хода розпочалась на Михайлівській площі біля пам'ятника княгині Ользі.
Учасники ходи пройдуть через Михайлівську, Софіївську та Театральну площу. Також хода пройде вулицею Хмельницького, Хрещатиком та вулицею Грушевського.
Завершиться захід зі вшанування пам'яті біля народного меморіалу Жизневському (навпроти входу на стадіон "Динамо").Пам'ятна хода на честь Героя України Жизневського/ Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
Активісти несуть у руках прапори та квіти.
Організаторами ходи виступили: Рух Салідарнасьці "Разам", Добровольчий Рух ОУН, ПРАВИЙ СЕКТОР/Київ, Самооборона Майдану - 3 сотня, ГО УНСО та інші.
Громадянин Білорусі Жизневський загинув 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Посмертно йому надано звання Герой України.
Сьогодні Михайлу мало б виповнитися 32 роки.